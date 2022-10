In der Damenklasse verbuchte Anja Brand (Union Meppen) in den Gruppenspielen drei Einzelerfolge, was nicht für die Endrunde ausreichte. Bei den anschließenden Platzierungsspielen gelangen ihr zwei Spielgewinne, damit belegte sie in der Gesamtwertung den sechsten Platz.

Lospech ließ Brigitte Fischer (VfL Rütenbrock) in der Vorrunde auf die spätere Turnierzweite Maren Henke (SV Oldendorf) treffen, die sich deutlich in drei Sätzen durchsetzte. Nach zwei weiteren Niederlagen beendete die Emsländerin die Gruppenphase mit einem Einzelergebnis von 3:3. Mit dem schnellen Dreisatzsieg gegen Anja Schmidt (SF Schledehausen) in der Platzierungsrunde landete sie in der Endabrechnung auf Rang sieben.

Einen schweren Stand hatte Nicole Eichhorn (TuS Aschendorf). Mit lediglich einem Sieg in ihrer Gruppe war das Turnier für sie vorzeitig beendet. Ein wenig besser lief es für ihre Schwester Stephanie, die relativ lange im Turnier blieb und schließlich auf Platz elf endete.

In der Herrenkonkurrenz gelang dem emsländischen Kreismeister von 2004, Christoph Schepers, bei seinem letzten Start für den VfL Emslage dank seines schwer erkämpften 3:1-Sieges gegen Immanuel Mieschendahl (TSG Burg Gretesch) der Sprung in die Zwischenrunde. Hier scheiterte er unglücklich im Entscheidungssatz an Jan Vodde (BW Langförden). Mit drei Einzelerfolgen in den abschließenden Platzierungsspielen rangiert er auf Platz fünf.

Für den amtierenden emsländischen Kreismeister Tobias Lammers (Union Meppen) lief es weniger gut. Mit einer ausgeglichenen Gruppenbilanz verpasste er die Hauptrunde. In der Platzierungsrunde steigerte er sich und erreichte mit drei Siegen Platz neun. Glücklos agierte Patrick Kämper, der zum letzten Mal für den TV Meppen im Einsatz war. Im entscheidenden Spiel der Vorrunde musste er sich dem späteren Gesamtsieger Jacob Schütz (TSG Burg Gretesch) in fünf Sätzen beugen. Als Gruppendritter blieben ihm nur die Platzierungsspiele, die er nach seiner Fünfsatzniederlage gegen Lammers mit Rang zehn beendete.