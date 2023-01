«Die Leute hier sind wahnsinnig offen und charmant», sagte der 45-Jährige, der in der Saale-Stadt mit Moritz Bleibtreu (41) für den Film «Stereo» vor der Kamera steht. «Wenn man irgendwo beim Abendessen sitzt, kommen die Leute und wollen zur Abwechslung mal kein Foto, sondern dir einfach mal ein Kompliment machen. Außerdem schlafe ich hier sehr gut und träume viel.» Vogel stand bereits vor einigen Jahren für den Film «Schwerkraft» in Halle vor der Kamera. Damals wie jetzt führte Maximilian Erlenwein Regie. «Stereo» wird zu großen Teilen in Halle gedreht, außerdem in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Er soll 2014 in die Kinos kommen.