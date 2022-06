Rudi Billenkamp, Jürgen Küthe, Ralf Gramann und Thomas Oeverhaus organisierten die Führung im Auftrag des Arbeitskreises Marketing Ankum. Auf verschlungenen, alten Pfaden, den "Schaulpättken", stellt der Rundgang den alten Markt- und Handelsort vor. In alten Zeiten nutzten Schüler die Pättken, um ihre Schule zu erreichen. Ein Aufstieg in den Ankumer Kirchturm, Schießen mit "Klawitts" (Zwillen) und eine Pause samt Stärkung mit hochprozentigen "Ankumer Dömchen" und Bierknacker gehören zum Programm und am Ende ein "Zeugnis" mit Noten.