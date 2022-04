Hatte bereits am Vorabend die aktuelle Big Band das Publikum durch eine Vorstellung mit beachtenswertem Niveau begeistert, so durfte man gespannt auf das Sounderlebnis mit den All Stars sein.

25 ehemalige Mitglieder des Schulorchesters waren nochmals um Ilona Aumann versammelt. Zwei Probenwochenenden bildeten den Vorlauf für die Aufführung, die die Bandmusiker nach acht Jahren Spielpause wieder zusammenführte. Unverändert frisch geblieben waren der Idealismus sowie die Hingabe zur Musik, die bereits am Ende des abgelaufenen Jahrhunderts die spezielle Qualität der Formation ausmachten. Hinzu kam jetzt noch ein weiterer individueller Reifegrad bei den Musikern, die sich ja inzwischen teilweise hauptberuflich ihrem Hobby aus Schülertagen zuwenden.

Fein abgestimmte Intonation, die Fähigkeit zur freien Improvisation, sauberer Sound und vor allem erkennbarer Spaß an der Sache bestimmten den Abend. Ebenso hervorhebenswert: die Einordnung aller Beteiligten in das große Ganze. Jede und jeder stellten gleichwertig ihre Fähigkeiten dem Gelingen zur Verfügung.

Natürlich war da unüberhörbar Maren Zindler, inzwischen erfolgreich als Profisängerin unterwegs, deren stimmliche Möglichkeiten, von der Programmzusammensetzung her gesehen, mit dem entsprechenden Raum bedacht wurden. Und sicherlich erhielt die All-Stars-Greselius-Big-Band, das ehemals in der Region aktive musikalische Aushängeschild der Schule, durch ihr beeindruckendes, soulig-breites Stimmvolumen nochmals neuen Glanz. Aber auch Tobias Enge, Anja Hinke und Christina Tensing leisteten, mal im Background, mal als Solisten, ebenso hörenswert solide Gesangsarbeit.

Gleichermaßen tadellos war die Präsenz des Bläserensembles. Ob in den freien, intuitiv gespielten Phrasen, den sehr fetzig, aber dennoch präzise abgestimmten Einwürfen oder bei ruhigen Legatobögen, der swingende und singende Sound gewann nicht zuletzt durch den Registersatz der in Doppelbesetzung vorhandenen Saxofonbläser an Format und Performance.

All dies ruhte auf einem variationsreichen Fundament, bestehend aus dem klassisch gezupften, zuweilen auch geslappten Bass mit seiner konstanten Subdominanz, der bluesigen Gitarre mit ihren gelegentlichen Hardrockakzenten, einem, egal ob am Flügel oder am Synthesizer, stets souveränen Pianomann sowie den vier Percussionisten, die einfach alles beherrschten, was ihnen unter die Fingerkuppen, Handflächen oder die Klöppel geriet.