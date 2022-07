Logo des Softwareherstellers SAP am Konzernsitz in Walldorf. FOTO: Uli Deck up-down up-down Vermischtes SAP will nach Ariba-Übernahme Cloud-Geschäft ausbauen 01.10.2012, 14:21 Uhr

Europas größter Softwarehersteller SAP will nach Abschluss der Ariba-Übernahme die Angebote in der sogenannten Datenwolke schnell ausbauen. «Bis 2015 wollen wir mit dem Cloud-Computing-Geschäft zwei Milliarden Euro umsetzen», sagte SAP-Co-Chef Jim Snabe in Walldorf.