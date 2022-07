Andreas Pues, zuständig für Stadtplanung und Projektmanagement in der Stadtverwaltung Bad Iburg, konnte nun auch Angaben zu den Kosten machen, die auf die Bürger zukommen werden.

Bürgermeister Drago Jurak machte es noch einmal ganz deutlich: „Es macht keine Freude, etwas zu bauen, was niemand haben will.“ Bewusst und souverän gab er die Verantwortung dafür, was mit der Durchfahrtsstraße geschehen soll, an die ab, die täglich mit dieser Straße leben. Hier und da wurde erneut die Angst geäußert, dass die auf 5,50 Meter ausgebaute Straße mit ihrem 2,75 Meter breiten Radweg als Rennstrecke genutzt werden wird. Umso positiver wurde der Vorschlag von Hans Tovar vom gleichnamigen Planungsbüro aufgenommen, Fahrbahn und Radweg durch eine niedrige Hecke optisch voneinander zu trennen. Damit würde die Straße für den Autofahrer enger wirken, sagte er. Pflasterungen in den Bereichen der Einmündungen anderer Straßen, die Rechts-vor-links-Vorfahrtsregelung und die Ausweisung als Tempo-30-Zone würden zusätzlich dazu beitragen, dass der Autofahrer sich in einer Ortschaft wisse.

Den Kreisel an der Einmündung „Im Broke“ wurde von den Sentrupern als überflüssig erachtet, er wurde aus den Planungen gestrichen. Sehr willkommen wäre er an der Kreuzung Waldheide, das wurde von Hans Tovar jedoch erneut als undurchführbar zurückgewiesen. Der Flächenbedarf sei zu hoch, für einen Kreisverkehr sei hier kein Platz, betonte er. Bürgermeister Drago Jurak sagte dennoch zu, diese Variante noch einmal genau zu prüfen.

Eine der interessantesten Fragen, nämlich die nach den Kosten für die Anwohner, beantwortete Andreas Pues präzise und sehr verständlich. Er berichtete, dass die Anlieger im Außenbereich im Gegensatz zu den Anliegern innerorts nach unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen abgerechnet würden. Auf die Anlieger außerorts (Bauabschnitt 1 und 3) kommen Kosten von etwa 0,13 Euro pro Quadratmeter Grundstück zu. Die Anlieger innerorts (Bauabschnitt 2) müssen etwa 4,35 Euro pro Quadratmeter Grundstück zahlen. Ein Hausbesitzer im Ortskern müsste demnach ungefähr 3000 Euro aufbringen, ein Landwirt im Außenbereich wäre mit rund 10000 Euro dabei, hatte Pues grob errechnet.

Dass die Straße nun als Verbindungsstraße und nicht als Anliegerstraße gebaut werden soll, darüber herrscht inzwischen große Einigkeit. Immerhin bekommen die Sentruper dann rund 60 Prozent Förderung nach dem Gemeindeverkehrsförderungsgesetz (GVFG). Eine Anliegerstraße wäre nur 4,75 Meter breit und hätte einen 1,50 Meter breiten Fußweg. Wegen der nicht gezahlten Förderung würde die Sanierung der Straße für die Menschen im Außenbereich sogar teurer werden.

Drago Jurak kündigte an, dass der Rat im März 2009 über die Maßnahme entscheiden werde. Danach könnten die Ausschreibungen erfolgen. Bauabschnitt 1 und 2, also von der L97 bis zur Einmündung Krähenbrink, soll innerhalb der nächsten drei Jahre fertiggestellt sein. Bauabschnitt 3 ist erst ab 2012 dran.