Mit einem Abzug von sechs Punkten in der laufenden Saison und unsinnigerweise drei Punkten in der neuen. Noch einmal: Zur Verhältnismäßigkeit kann ich nichts sagen, weil ich weder Einzelheiten der Verstöße noch des Verfahrens kenne. Was meiner Ansicht nach bei der DFL fehlt, ist ein klar formulierter Strafenkatalog, der für alle nachvollziehbar auflistet, welches Lizenzvergehen welche Strafe nach sich zieht.

Ist der Ehrliche auch im Fußball der Dumme? Wäre der VfL besser beraten gewesen, er hätte im Winter trotz der DFL-Auflagen Geld für neue Spieler ausgegeben?Auf gar keinen Fall! Wir haben uns in dieser Saison korrekt verhalten, und so wird es bleiben, so lange ich im Amt bin. Im Übrigen bin ich generell davon überzeugt, das gute Arbeit, Fleiß und Korrektheit langfristig belohnt werden. Deshalb glaube ich, dass unsere Mannschaft am Ende der Saison über dem Strich steht – denn das hat das gesamte Team verdient.