Säurezünder machte Bombe sehr gefährlich 05.02.2002, 23:00 Uhr

Der Blindgänger hatte es von Anfang an in sich. Ausgerechnet unter dem Krümpelgraben neben dem Fürstenauer Weg lag die Bombe in dreieinhalb Metern Tiefe. Der kleine Bach musste durch zwei Deiche gestaut, das Wasser durch dicke Rohre umgeleitet werden. Eine Woche wurde das Grundwasser abgepumpt, dann nach der Bombe gegraben.