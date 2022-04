Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Sätze aus Pias Keller, klare Worte aus dem Rathaus 29.06.2002, 22:00 Uhr

„Wir wünschen uns immer das Ende herbei – und was wird morgen sein? Sind nicht genau jetzt die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 20 Jahren sehnen werden?“ Nachdenkliches von Pia Domigalle, die jetzt zu den Ehemaligen des Mettinger Kardinal-von-Galen-Gymnasiums gehört. Die Abiturienten haben ihre Zeugnisse in der Tasche und feierten ihre Entlassung.