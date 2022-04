Doch zunächst zum Hotel: „Mit Bedauern stellt die CDU Westerkappeln fest, dass mit dem begrüßenswerten Engagement des Lebensmittel-Discounters an der Heerstraße zugleich das Bemühen um die Ansiedlung eines Hotelbetriebs an dieser Stelle vorerst gescheitert ist“, teilt die örtliche Partei mit.

„Das Interesse des Betreibers ist noch da“, sagt dazu Udo Hachmann, Architekt und Mitinvestor bei einem möglichen Hotelneubau, auf Anfrage unserer Zeitung. „Wenn der Bauantrag für Lidl läuft, soll das Thema Hotel wieder neu aufgerollt werden“, so Hachmann weiter. Auch Bürgermeister Ullrich Hockenbrink hat die Hotelpläne offensichtlich noch nicht ad acta gelegt: „Wir würden es nach wie vor begrüßen.“ Und noch mehr: Alternativstandorte gebe es durchaus, zum Beispiel denke er da an ein Grundstück am Freibad „Bullerteich“, so der Verwaltungschef.

Zurück zur örtlichen CDU: Die Lidl-Absichten werden „begrüßt, dabei besonders die Nutzung des seit Jahren brachliegenden Flächenpotenzials an der Heerstraße“. Daneben sei eine Belebung des Ortskerns zu erwarten. Zugleich wird jedoch die Befürchtung geäußert, „dass durch die wünschenswerte Belebung zugleich die Verkehrsbelastung in diesem Teil des Ortskerns anwachsen wird“. Die Christdemokraten fordern daher mit Nachdruck erneut einen Kreisverkehr im Bereich Heerstraße/Dölhof, „zumal bereits in der Bauphase des Lebensmittelmarktes durch den Verkehr der Baufahrzeuge mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist“. Seitens der Verwaltung müsse geprüft werden, ob und inwieweit der private Investor bereit sei, bei der Umsetzung der Verkehrsplanungen zu kooperieren.

Auch über das Ortsbild macht sich die Partei Gedanken: Durch die geplante Ansiedlung werde die gewachsene Bebauung im westlichen Teil der Kreuzstraße einer vollständigen Veränderung unterworfen. „Das muss kein Nachteil sein, wenn die Neugestaltung sich an der von der Ortskernnähe geprägten Umgebung mit dem denkmalgeschützten und gegenwärtig liebevoll restaurierten Haus Kramer baulich orientiert“, so die CDU. Architektonischen und städtbaulichen Glanz dürfe man von dem Bau eines Discountmarktes aus wirtschaftlich nachvollziehbaren Gründen sicher nicht erwarten, „aber ein architektonisch liebloser Bau, wie man ihn aus den Randlagen und den Gewerbegebieten vieler anderer Orte kennt, passt nicht an diese zentrale Stelle, die das westliche Tor unseres Ortskerns bildet und damit für viele Besucher auch eine erste Visitenkarte des Ortskerns ist“. Daher die CDU-Forderung: Die Verwaltung solle der Firma Lidl schon im Vorfeld des Bauantrags die städtebaulichen Interessen der Gemeinde vortragen und verbindliche Vereinbarungen über die Gestaltung treffen.