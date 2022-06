Iossif Pasternak und Hélène Châtelain haben sich für ihre zweiteilige Dokumentation auf die Spuren der Lager im Norden beschränkt. Dabei soll der Versuch unternommen werden, ,,vorgefassten Meinungen zu entgehen und in ein anderes, tiefgründigeres und geheimnisvolleres Russland einzutauchen, in das Russland der Schweigenden, die weder Memoiren noch Zeugenberichte hinterlassen haben".

Die fremdartige Reise beginnt auf den Solowki-Inseln im Weißen Meer, wo im Frühjahr 1920 das erste Lager errichtet wurde, das Alexander Solschenizyn später zu seinem Werk ,,Der Archipel Gulag" inspirierte. Dort wurden die ersten Bürgerkriegsgegner ,,konzentriert". Schon bald folgten Opponenten aller Couleur, vor allem Trotzkisten, die mit Stalins Interpretation des Kommandosozialismus wenig anzufangen wussten.

Der Film wandelt dabei auf den Spuren der Geschichte. 1929, als mit dem ersten Fünfjahresplan dringend Arbeitskräfte benötigt wurden, begann der Um- und Ausbau jener Straflager zu Arbeits- und ,,Umerziehungsstätten". Warlam Schalamow, ein oppositioneller Student, hat damals als Häftling die brutale Umgestaltung im Zuge der fortschreitenden Kolonisierung schriftlich festgehalten. Die Film-Autoren folgen seinen Aufzeichnungen und treffen dabei auch auf Nachfahren und Überlebende der ,,Entkulakisierung", einem durch provozierte Hungersnot organisiertem Massenmord an der Landbevölkerung.

Der zweite Teil (nächsten Freitag) führt in immer unzugänglichere Gefilde bis in den nördlichsten Osten, die Kolyma hinter der unzugänglichen Taiga, wo ewiger Winter zu herrschen scheint. Auch nach der Schließung der Lager im Jahre 1960 leben hier noch Menschen, ehemalige Häftlinge und deren Nachfahren zumeist. Für einen alten Eremiten in einer verlassenen Siedlung scheinen Vergangenheit und Gegenwart verschmolzen zu sein. Im Flackern seiner Petroleumlampe entdeckt das Kamerateam ein altes Stalinporträt.