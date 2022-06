In der jetzigen dunklen Jahreszeit beginnt die Dämmerung schon um 17 Uhr, und bald ist es auch auf dem Hinweg zur Schule finster. Trotzdem sind viele Radfahrer in Melle immer noch mit unvollständiger oder schadhafter Beleuchtung oder sogar ganz ohne Lichtanlagen unterwegs. "Einige Radfahrer und Fußgänger an unbeleuchteten Straßen scheinen noch nicht gemerkt zu haben, dass sie ohne Licht und Reflektoren erst im letzten Moment von Autofahrern und anderen Verkehrsteilnehmern gesichtet werden können", warnte die Kontaktbeamtin.