„Der Antrag ist auf dem Weg“, sagt Schulleiterin Martina Meier, „die gesellschaftlichen Veränderungen haben es erforderlich gemacht.“ Will heißen, in einer Elternbefragung habe sich ein wesentlich höherer Bedarf an einer Ganztagsbetreuung als in der Abfrage davor herausgestellt. „Viele Eltern legen Wert auf ein gutes Mittagessen, eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und pädagogisch wertvolle Angebote für die Arbeitsgemeinschaften“, berichtet die Schulleiterin. Für durchschnittlich 50 Kinder sei das Interesse angemeldet worden – entweder für einzelne Tage oder durchgängig von montags bis donnerstags (jeweils bis 15.30 Uhr).

Man könne nun in aller Ruhe auf die Suche nach geeignetem Betreuungspersonal für die einzelnen Bereiche gehen. Wie bei den anderen Grundschulen werde auch in Rulle der Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) die Vertragsabschlüsse mit den Honorarkräften für die Gemeinde Wallenhorst übernehmen. Ferner müssten natürlich etliche Kooperationsgespräche mit weiteren „Ruller Akteuren“ (wie Kirche oder Sportverein) geführt werden, damit die Angebote in der Ganztagsbetreuung nicht mit den dortigen nachmittäglichen Aktivitäten kollidierten.

Martina Meier macht keinen Hehl daraus, dass das Konzept durchaus immer noch einige bereits in der Vergangenheit geäußerte Schwächen enthalte. So sei einigen berufstätigen Eltern mit einer Betreuung der Kinder bis 15.30 Uhr nur wenig geholfen. Leider werde es sich auch wohl nicht vermeiden lassen, dass sich die Kinder aus verschiedenen Gründen an wechselnde Betreuungskräfte gewöhnen müssten. Trotz alledem: „Wir werden die bestmögliche Qualität bekommen.“

Davon ist übrigens auch Karin Rodeheger überzeugt. Die Erste Gemeinderätin und Fachbereichsleiterin geht davon aus, dass die politischen Gremien in der Gemeinde und letztlich auch die Landesschulbehörde das Konzept genehmigten. Bauliche Bedenken sehe sie derzeit auch keine. So liefen bereits erste Vorüberlegungen, in welchen Räumen die Mensa/Essensausgabe in Rulle eingerichtet werden könne.