"Auch 2005 haben wir versucht, die AWO der Bevölkerung etwas näher zu bringen", meinte sie. Ein nur kleiner Ausschnitt aus diesem Marathon-Versuch: Osterfrühstück, Tanz in den Mai, Kinderfest, Sommerfest, eigenes Schützenfest in Belm - bei dem die AWO-Majestäten Margot Ziesemer und Wolfgang Blavius das Zepter schwangen - Herbstfest, Weggenessen, Weihnachtsfeier, Silvesterparty.

Und auch in diesem Jahr will die Wersener AWO nicht zur Ruhe kommen. So stehen wieder 18 Veranstaltungen im Kalender. Sechs davon sind bereits abgefeiert, etwa beim Grünkohlessen, bei der Damensitzung der Blauen Funken in der Elly-Heuss-Tagesstätte oder beim Rosenmontagsfest. Der nächste Termin: Osterfrühstück am 9. April.

Bei der Generalversammlung blickte die AWO jedoch nicht nur auf sich, sondern auch auf die verdienten Mitglieder, die sie ausmachen. So ehrte Woda Felicitas Frenzel und Elisabeth Vogel für 25-jährige Treue zum Verein, Günter Schmidt für 40 Jahre.

Übrigens: Das AWO-Theaterbühnchen studiert derzeit ein neues Stück ein. Wer auch gerne mal eine Rolle spielen würde, ist bei den Proben, stets freitags ab 19.30 Uhr, herzlich willkommen.