Eine längere Aussprache ergab sich zum Thema "Feuerwehrgerätehaus Rütenbrock". Wie Bauamtsleiter Hermann Kemper ausführte, sei man im Hinblick auf die als notwendig erkannte Maßnahme nach alternativen Überlegungen zu dem Entschluss gelangt, einem Neubau den Vorzug zu geben. Als Standort biete sich eine Fläche an der Alten Zollstraße an. Nach Realisierung der Baumaßnahme, die im kommenden Herbst anlaufen soll, so Kemper, wäre es möglich, das vorhandene Feuerwehrhaus zu veräußern und das DRK weiterhin in der alten Turnhalle unterzubringen. Falls es irgendwann zu einem Abbruch der Turnhalle komme, sollte dem DRK mit Blick auf einen neuen Standort Unterstützung zugesagt werden. Eine Teilfläche aus dem Grundstück der alten Turnhalle könnte als Bauland angeboten werden. Baudirektor Kemper stellte dem Ausschuss einen Entwurf des neuen Gebäudes vor. Die Pläne fanden insbesondere bei den "Betroffenen" einhellige Zustimmung. CDU-Ratsherr Holger Cosse vermisste "angesichts ungeklärter Fragen" ein Gesamtkonzept, wandte sich gegen "Insellösungen" und signalisierte Stimmenthaltung. Die übrigen Ausschussangehörigen stimmten der Vorlage zu. Theo Leidinger mahnte mit Blick auf das Grundstück der alten Turnhalle die perspektivische Berücksichtigung bezüglich möglicher Errichtungen von Seniorenwohnungen ("Betreutes Wohnen") an.

Holger Cosse enthielt sich - zusammen mit drei weiteren Ausschussangehörigen - auch bei der geplanten Erweiterung des Harener Feuerwehrhauses (zweigeschossiger Anbau mit Aufgabe der Mietwohnung, die - vergrößert - als Schulungsraum genutzt werden soll) der Stimme und wiederholte seine vorherige Begründung. Sowohl er als auch Ratsherr Heinz Lüßing (SPD) forderten, zumindest mittelfristig über einen neuen Standort des Gebäudes nach zudenken. Stadtdirektor Dieter Schultejanns pflichtete bei, indem er den Standort als "nicht optimal" bezeichnete. Doch angesichts der Haushaltslage sei in absehbarer Zeit nicht daran zu denken, eine derartige Maßnahme realisieren zu können, zumal auch noch im Fahrzeugbereich der Wehren "riesige Investitionen" getätigt werden müssten. Holger Cosse sah in den Ausführungen des Verwaltungschefs eine Bekräftigung seiner Forderung nach einem Gesamtkonzept und forderte die Verantwortlichen auf, die Angelegenheit weiter zu verfolgen und "dem guten Geld nicht schlechtes hinterherzuwerfen". Im Haushalt stehen für das laufende Jahr 110 000 Euro zur Verfügung, so dass noch in diesem Jahr mit dem Rohbau begonnen werden kann. Auf die Frage des Stadtjugendring-Vorsitzenden Jens Meyering nach den Kriterien für die Entscheidung, in Rütenbrock ein neues Feuerwehrhaus zu errichten und in Haren zu sanieren, antwortete der Stadtdirektor mit dem Hinweis auf das "hervorragende Verhältnis" zwischen den beiden Ortsfeuerwehren und dass die Maßnahmen mit Vertretern beider Organisationen abgesprochen worden seien.