Besonders bei den immergrünen Sträuchern wie Thymian, Salbei oder Rosmarin dient die regelmäßige Ernte von Triebspitzen oder ganzen Trieben zur Pflege und somit zur Verjüngung, erklärt der Zentralverband Gartenbau in Bonn. So können sie sich besser verzweigen und buschiger wachsen. Bei Schnittlauch, Petersilie und Dill sollte man nur portionsweise ernten, damit die Pflanzen wieder ausreichend Zeit zum Nachwachsen haben. Geschnitten werden sie am besten mit einer Schere oder einem scharfen Messer. Kresse und Kerbel können komplett abgeerntet werden, da sie nicht mehr nachwachsen.