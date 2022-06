Das Angebot richtet sich vorwiegend an Frauen, aber auch an Männer, die ihr Qualifikationsniveau verbessern wollen, weil ihre beruflichen Kentnnisse nicht mehr den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen. Nach Auskunft von Angelika Kauffmann-Valdorf, im Arbeitsamt Beauftragte für Frauenbelange, sind dies alle, die eine Fortbildung, Umschulung oder neue Qualifizierung anstreben, die nach längerer Pause wieder in das Erwerbsleben zurück möchten, Migrantinnen, die für den deutschen Arbeitsmarkt nicht entsprechend qualifiziert sind, sowie Langzeitarbeitslose.Im Gegensatz zu schon existierenden überbetrieblichen Teilzeit-Umschulungen für bestimmte Berufe sind bei TiB die Berufsfelder nicht vorbestimmt. Zudem erfolgt die Umschulung, die mit einem qualifizierten Ausbildungsabschluss vor der Kammer endet, direkt in Betrieben, so dass sich die Teilnehmenden für eine spätere Teilzeit-Anstellung empfehlen können.

Die Kammer hätten in Gesprächen ihre Mitarbeit signalisiert, sagte Kauffmann-Valdorf. Umschulungen seien in gewerblichen und handwerklichen Berufen ebenso möglich wie im kaufmännischen Bereich. Das Arbeitsamt hoffe, dass auch die zukunftsträchtige IT-Branche mitziehe. Eine Prognos-Studie zeige auf, dass der Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren Beschäftigungszuwächse für Frauen (und Männer) vor allem durch mehr Teilzeitbeschäftigung bieten werde.Begleitet wird das TiB-Projekt durch den Internationalen Bund (IB). Dort findet ab Ende April eine 13-wöchige Orientierungsphase statt. Dabei werden die Stärken und Schwächen der Teilnehmenden analysiert, EDV-Grundkenntnisse vermittelt, Unterricht erteilt und Bewerbungen trainiert. Zur Klärung, ob der angestrebte Beruf wirklich der richtige ist, sind ein- bis zweiwöchige Betriebspraktika vorgesehen.

Das Lernen neu lernen, den Alltag umstrukturieren und eine andere Balance in der Partnerschaft finden - das sind nur einige der Themen und Probleme, mit denen sich die Berufsrückkehrerinnen auseinander setzen müssen. Deshalb werden sie während der Umschulung, die am 1. August beginnt und je nach Ausbildungsberuf zwischen 28 und 42 Monate dauert, von der IB-Sozialberaterin Edeltraud Gude unterstützt und begleitet. Die Umschulung wird vom Arbeitsamt finanziert, eine Förderung in Form von Unterhaltsgeld und Kinderbetreuung ist möglich.Das Projekt wird am Montag, 9. April, 9 bis 11 Uhr, beim IB, Möserstr. 35, vorgestellt. Interessierte können ohne Anmeldung an dem Informationsvormittag teilnehmen. Weitere Auskünfte erteilen Angelika Kauffmann-Valdorf im Arbeitsamt, Telefon 980-463, Annette Tiemann beim IB, Telefon 35895-20, und Edeltraut Gude, Telefon 7120075.