Durch den reinen Sachschaden sowie den Ausfall an Eintrittsgeldern entstand dem Phantasialand ein Gesamtschaden von 38 Millionen Euro. Das erste Mal seit seiner Gründung 1967 bilanziert der Betrieb einen Verlust. Und noch immer steht die vollständige Regulierung durch die Versicherung aus. Freiwillig hat das Phantasialand beim Brandschutz aufgerüstet, zusätzliche Brandmelder und Sprinkleranlagen installiert, die Mitarbeiter geschult und ein zweites, hochmodernes Löschfahrzeug angeschafft.Die Folgen des Brandes, der nach Gutachteransicht auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, werden den Betreibern noch über Jahre zu schaffen machen. "Statt geplanter neuer Projekte mussten wir unsere Anstrengungen natürlich zuerst auf den Wiederaufbau der beschädigten Anlagen konzentrieren", sagte Harpke. Denn nicht nur die Achterbahn, sondern auch benachbarte Gebäude wurden zum Teil schwer beschädigt. Der aus strategischen Überlegungen so wichtige Hotelneubau, mit dem die Besucher auch zu mehrtägigem Verweilen und Vergügen animiert werden sollten, ist auf Jahre hinaus verschoben.

Immerhin lockt das Phan-tasialand mit stabilen Preisen und einem "Ein Mal zahlen, zwei Mal Spaß"-Angebot. Wer nach einem ganz schön anstrengenden Tag noch immer nicht alle Attraktionen, Shows und Fahrgeschäfte geschafft hat, dem wird am darauffolgenden Tag noch einmal freier Eintritt gewährt.Sorgen bereiten den Betreibern des Phantasialands vor allem, ob man 2002 an die Besucherzahl von zwei Millionen im Jahr vor dem Unglücksbrand anknüpfen kann. Weil viele Schulklassen und Veranstalter ihre Reise ins rheinische Brühl während der zweiwöchigen Zwangspause storniert hatten, sanken die Besucherzahlen im vergangenen Sommer auf dramatische 40 Prozent.Erst im Herbst stabilisierte sich die Zahl wieder bei rund 80 Prozent. Die Hoffnung auf steigende Besucherzahlen scheint nicht ganz unbegründet zu sein. Freizeit- und Tourismuswissenschaftler gehen davon aus, dass die Deutschen im Sog der Terroranschläge vom 11. September 2001 ihren Jahresurlaub verstärkt im Inland verbringen werden. Und davon könnten auch die Freizeitparks wie das Phan-tasia-land profitieren.

Trotz der angespannten Finanzlage sorgt der Chef des Phantasialands dafür, dass sich die Fans des Parks auf einige Neuheiten freuen können. Getreu dem Firmenmotto "Für die Gläste nur das Beste" haben Robert Löffelhardt und seine 300 fest angestellten Mitarbeiter den Erlebniswert mit Attraktionen gesteigert, die es sonst nirgendwo zu sehen gibt.Mit dem Saison-Beginn am 30. März wird die unterirdische Stadt Wuze Town eröffnet, in der die Abenteuer und Mutproben phantastischer Geschöpfe einer jahrhundertelang verschollenen Zivilisation nacherlebt werden können. In dem komplett neuen Themenbereich können 2000 Menschen gleichzeitig das matriarchalisch lebende Volk der Wuze bestaunen, in dem die sanftmütigen Männer der Gartenarbeit nachgehen, während die Frauen zu mutigen Kriegerinnen ausgebildet werden.Passend dazu stellte das Phantasialand ein neues Logo mit orientalisch anmutendem Schriftzug sowie zwei neue Maskottchen vor. Ronni und Rufus – von einem Marktforschungsinstitut auf alle einschlägigen Sympathieparameter getestet – sollen bei den kleinen und gro--ßen Gästen die Lust auf weitere Entdeckungsreisen steigern.

Im umgebauten Silver City Saloon erwartet die Besucher mehrmals täglich die Western-Show Lights on Broadway. Und noch während der Sommersaison soll eine Raftinganlage mit kreisenden Rundbooten vorbei an Stromschnellen und tückischen Strudeln eröffnet werden.

Phantasialand