Damals schickte er Billy Crystal als New Yorker in der Midlife-Krise auf eine Cowboy-Ranch. Nach ein paar Filmflops und TV-Projekten meldet sich Underwood nun mit Plänen für die Ski-Komödie «Woodchucks» zurück, berichtet der «Hollywood Reporter». Im kommenden Winter soll im US-Bundesstaat Vermont gedreht werden. Der Streifen handelt von einem Ski-Team, das sich gegen einen mächtigen Geldgeber wehrt, der ihr gemütliches Resort aufmöbeln will. Als «begeisterter» Skiläufer freue er sich auf einen Film, der sich um den Wintersport dreht, sagte Underwood.