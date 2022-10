Seit zwei Tagen rollt der Bus täglich viele Stunden im Linienverkehr im Altkreis Lingen. "Buswerbung, gerade auf einem Linienbus, ist eine rollende Imagewerbung, die höchste Aufmerksamkeit erregt. Sie ist mobil, flexibel einsetzbar, ständig präsent, weckt Neugierde und steigert den Bekanntheitsgrad der Aktion jeden Tag", sagte Doris Meyering in diesem Zusammenhang. "Wir haben uns spontan entschieden, diese gute Sache zu unterstützen, zumal mein Mann auch Mitglied im Lionsclub ist", betonte sie.

Große Unterstützung erhielten die Lions durch die Firma Media Factory Lingen bei der Durchführung dieser Aktion. "Nicht nur das Logo und die Busgestaltung stammt mit aus ihrer Feder, sondern auch die Erstellung einer eigenen Homepage unter der Adresse www.kimba-hilfe.de", sagte Christoph Stöckler. Diese Internetseiten werden ab Februar online sein und den Interessierten alle Informationen geben.

Mit der Aktion "Kimba kämpft für Kinder" hat der Lionsclub Lingen Machurius die Möglichkeit geschaffen, Kindern in Not aus unserer Region Hilfe anzubieten. Dieses passiert direkt, unbürokratisch, unabhängig und ehrenamtlich. In den meisten Fällen handelt es sich bei den Betroffenen um Familien oder allein erziehende Mütter in finanziellen Notlagen.

So konnten in der Vergangenheit neben Sachhilfen auch Zuschüsse bei auswärtigen medizinischen Behandlungen gewährt werden. Zu Weihnachten wurden Geschenke verteilt. T-Shirts, zu erhalten bei Mode Löning, sowie Buttons mit dem Kimba-Logo machen auf die gesamte Aktion aufmerksam.

Auch verschiedene niedergelassene Lingener Ärzte engagieren sich für "Kimba" indem sie ihren Patienten Button gegen eine Spende anbieten. Weitere Informationen können Interessierte bei Christoph Stöckler, Telefon 0591/7106898, erhalten.