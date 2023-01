Vermischtes Riester lobt Weser-Ems-Genossen für fairen Dialog 15.11.2000, 23:00 Uhr

Von Norbert Meyer Melle Am Ende verteilte der Gast aus Berlin Komplimente und erntete reichlich Beifall. Die kritischen Anmerkungen aus dem Kreis der Zuhörer zum Thema Rentenreform seien ,,sowohl in der Sache als auch im Ton absolut in Ordnung" gewesen, fand Walter Riester. Nach drei anstrengenden Tagen in der Bundeshauptstadt, in denen Riesters SPD die aufmüpfigen Grünen in Sachen Rente wieder auf einen gemeinsamen Regierungskurs bringen musste, dürfte der Auftritt vor Parteifreunden aus dem Bezirk Weser-Ems in Melle dem Bundesarbeitsminister trotz engen Terminplans schon fast als Erholungspause vorgekommen sein.