'"'Der Veranstaltungsort ist nicht zufällig gewählt, da hier viele Besucher vom Campingplatz am Alfsee vorbeischauen, um am Osterfeuer teilzuhaben'"', berichtete Kai Steinkamp vom Jugendrat Rieste. Er ergänzte, dass der Campingplatz in diesem Jahr über Ostern ausgebucht sei. Damit die Camper sich auf dem Weg nicht verliefen, wies der Clown Ati vom Alfsee ihnen den Weg. Um den 1000 erwarteten Besuchern einiges zu bieten, gab es in diesem Jahr zum ersten Mal eine Süßigkeitenbude und Ponyreiten für die Kinder. '"'Die Atmosphäre und vor allem das Ponyreiten finden die Kinder ganz toll'"', meinte Klaus Becker aus Gladbeck, der mit seiner Tochter Vivien zu Besuch war.

Bevor das Osterfeuer entzündet wurde, segnete es der katholische Pfarrer Heinrich-Bernhard Kraienhorst. In der Reithalle konnte zu späterer Stunde gefeiert und getanzt werden. Die Band '"'Sam'"' sorgte mit Tanz- und Unterhaltungsmusik für die passende Stimmung. '"'Wir vom Jugendrat sind dankbar, dass wir von so vielen wie beispielsweise der Feuerwehr und der Alfsee GmbH unterstützt werden. Das diesjährige Osterfeuer wird, wie schon in den letzten Jahren gut angenommen'"', versicherte Temmelmann.