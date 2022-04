Zum Projekt gehört auch eine komplette Umgestaltung des Neuen Marktplatzes mitsamt Busbahnhof, über die die Gemeinde intern schon länger nachdenkt. Wie übrigens auch über Möglichkeiten, die Aslager Straße attraktiver zu gestalten. Sie verbindet das Zentrum mit dem Einkaufszentrum rund um Dobelmanns Postenbörse am westlichen Ortsrand. Die neu gestaltete Aslager Straße, hieß es schon vor Jahren im Ankumer Gemeinderat, könne Kunden des Einkaufszentrums direkt in das Ankumer Zentrum schleusen.

Für das fast anderthalb Hektar große Grundstück im Zentrum am Neuen Marktplatz in Ankum sind laut Dobelmann mehrere Entwürfe in der Diskussion. Hier soll ein Discountmarkt angesiedelt werden und ein Freizeitzentrum mit Fitnessstudio und Bowlingbahn, Platz wäre noch für mehrere kleinere Ladengeschäfte. Auch hier sind die Verhandlungen schon weit gediehen, deutet der Geschäftsmann an.

Alles in allem erwartetet Georg Dobelmann in der Neugestaltung dieser Ecke im Unterdorf eine spürbare Belebung des Ankumer Zentrums und sieht „eine Riesenchance für Einzelhandel und Gastronomie. So ein Filetgrundstück mitten im Ort gibt es nirgendwo anders. Das zieht Kaufkraft aus dem Umland an.“

Von Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro war die Rede, die Investor, Kommunen und katholische Kirche für die Projekte in die Hand nehmen wollen. In diese Summe fließen Überlegungen zum Ankumer Einkaufszentrum mit ein, wo eine Erweiterung mit eigener Straßenverbindung zur Bundesstraße 214 bereits genehmigt ist. Zurzeit entsteht an der Alfons-Schulte-Straße wie angekündigt ein Grüner Markt.

Das Einkaufszentrum werde „sich neu aufstellen“, erklärt Dobelmann. Die Dinge seien im Fluss.