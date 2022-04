Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Richtkrone weht über dem Seniorenzentrum 26.05.2006, 22:00 Uhr

"Mög Lieb und Freundschaft schwesterlich in diesem Heim begegnen sich." Was Zimmermann Ralf Burke vom Bauunternehmen Schulte in seinem Richtspruch formulierte, traf den Nagel auf den Kopf.