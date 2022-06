Anschließend sollen die Innenarbeiten in Angriff genommen werden, damit die Volksbank voraussichtlich im August vom Ausweichquartier an der Bahnhofstraße wieder an den angestammten Standort umziehen kann. 2,2 Millionen Euro investiert die Genossenschaftsbank in Fürstenaus guter Stube. Fast bis auf die Grundmauern war das dort bisher stehende Bankgebäude abgetragen und entkernt worden, um die Voraussetzungen für die Errichtung einer Bank zu schaffen, die auch räumlich den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht.