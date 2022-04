«Unabhängig davon, wo ich hingehe, stelle ich mir einen Fünfjahresvertrag vor», sagte Ribéry in der «Sport Bild». In den nächsten Wochen werde eine Entscheidung über eine vorzeitige Verlängerung seines noch bis Saisonende 2011 gültigen Vertrags fallen, wobei er das letzte Wort habe: «Ich entscheide».

Die Vertragsgespräche waren ursprünglich für Ende März, Anfang April vorgesehen, doch Ribéry hatte vergangene Woche um Aufschub der Verhandlungen gebeten. «Es ist immerhin eine schwerwiegende Entscheidung, die ich zu treffen habe. Dafür brauche ich Zeit», begründete der 26-Jährige, «es geht hier um meine Zukunft, meine Karriere». Er müsse bei seiner Entscheidung viele Faktoren berücksichtigen», versicherte der Franzose, «was ist nicht nur gut für mich, sondern auch für meine Frau und meine Kinder».

Fest steht, dass Ribéry nicht in die englische Premier League zum Ballack-Club FC Chelsea wechseln wird, «obwohl Chelsea natürlich auch ein großer Club ist. Wenn ich mich gegen Bayern entscheiden sollte, dann werde ich mit Sicherheit nach Spanien gehen». Ribérys Favorit ist Real Madrid - trotz des Ausscheidens in der Champions League. «Dem Prestige von Real kann das aber nichts anhaben», meinte der Dribbel-Künstler, «ich bin auch nur ein Mensch. Wenn du ein Angebot von so einem Club hast, muss es auch erlaubt sein, darüber nachdenken zu dürfen. Dort spielen die besten Spieler der Welt».

Ribéry, der beim FC Bayern vier Millionen Euro netto im Jahr verdienen soll, wird seinen Verbleib in München oder einen Wechsel ins Ausland nicht von finanziellen Dingen abhängig machen. «Das Geld wird nicht den Ausschlag geben. Die Entscheidung fällt daher nicht auf dem Bankkonto, sondern im Kopf», betonte er: «Ich werde mich für den Club entscheiden, wo ich die besten Perspektiven sehe». Innerhalb der nächsten Wochen werde er sich mit den Verantwortlichen des Rekordmeisters zusammensetzen, kündigte Ribéry an: «Dann wird alles ganz schnell gehen».