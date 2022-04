Noch waren es am Jahresende 2004 1300 Mitglieder, aber zum 1. April 2005 könnte sich das aufgrund der Gesundheitsreform schlagartig ändern, wie aus dem Geschäftsbericht der Vorsitzenden auf der gut besuchten Mitgliederversammlung im Emslandsaal Kamp hervorging. Bis Ende 2004 nahmen insgesamt 48228 Personen in 110 Gruppen die Angebote der Warmwassergymnastik, der Trockengymnastik, des Muskelaufbautrainings und der Quigong-Gruppe wahr. Schon jetzt sind durch Kündigungen Plätze in den Warmwassergruppen frei geworden. '"'Es sind überwiegend ältere Damen mit einer kleineren Rente, die jetzt durch die Kürzungen betroffen sind und nicht unbedingt als Selbstzahler weiter am Funktionstraining teilnehmen können'"', bedauerte Schäpker.