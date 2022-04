Bei der Test-Partie der deutschen Nationalmannschaft in Kiew gegen die Ukraine ist 22-Jährige wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht dabei. Wie Borussia Mönchengladbach berichtete, ist Reus wieder ins Lauftraining eingestiegen und soll am Samstag nach Hamburg reisen. Dort wird auch Miroslav Klose erwartet, der wegen einer Sehnenentzündung im Knie gegen die Ukraine ebenfalls fehlte.

Bundestrainer Joachim Löw hatte für die Partie in Kiew mit beiden Spielern geplant: «Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Klose und Reus dabei sind. Der Plan war, dass beide von Anfang an spielen.» Nun können sich Routinier Klose (33) und Jung-Nationalspieler Reus, der bisher zwei Kurzeinsätze im DFB-Team hatte, für das Prestigeduell gegen Holland in Hamburg eine Einsatzchance ausrechnen, sofern sie bis dahin wieder voll belastbar sind. Die Partie ist mit 51 500 Zuschauern inzwischen ausverkauft.