Walther von Stolzing ist ein junger, wilder Künstler, ein Bilderstürmer in Turnschuhen und mit Sonnenbrille im Blondschopf, der randaliert und Wände und Tische mit seinem Actionpainting beschmiert. Klar, dass dieser Revoluzzer am zementierten Regelwerk der Meistersingerzunft aneckt, dass er mit seinen Visionen von Glockenhall und schwellenden Gefühlen an den Betonköpfen abprallt, auch wenn Klaus Florian Vogt ihn mit seinem goldglänzenden Tenor noch so schön singt - zumal er mit seinem Lied das Bild Nürnbergs buchstäblich auf den Kopf stellt. Diesen Gegensatz hämmert Katharina Wagner dem Publikum mit allem Nachdruck ein, auf dass es wirklich jeder im Festpielhaus kapieren möge, selbst wenn er die von der Regiedebütantin im Vorfeld geforderte Textkenntnis nicht mitbringt.

Aber in Hans Sachs hat er einen Nonkonformisten erster Güte zum Fürsprecher: Nicht nur dass Franz Hawlata barfuß und mit Hemd über der Hose im Kreis der grauen Anzugträger erscheint, nein, Sachs' revolutionäres Potenzial manifestiert sich im Zigarettenkonsum. Damit setzt Katharina Wagner ein provozierendes und überflüssiges Zeichen einer political incorrectness, das der Stimme Hawlatas gar nicht guttut.

Wem die Pflöcke des Regieansatzes derart ins Bewusstsein getriebenen werden, beginnt sich im harten Gestühl des Festspielhauses zu winden. Daran hat auch Dirigent Sebastian Weigle, ebenfalls Bayreuth-Neuling, seinen Anteil: Das Vorspiel macht er zu einem zwar vielschichtigen Entrée, doch hängen ihm bei der Führung des Festspielorchesters die Zügel schlaff durch. Aber ein verpatztes Regiedebüt sagt ja ebenso wenig über Führungsqualitäten aus wie ein gelungenes.

Immerhin: Katharina Wagner bezieht Position, und das nicht nur auf der Bühne. Während die Meistersänger um Veit Pogner - gravitätisch, aber blaß: Artur Korn - das Althergebrachte, das sich in gelben Reclamheften manifestiert, für alle Zeiten konservieren wollen, stehen Sachs und Stolzing für das Wagnis einer neuen Kunst, das den Bruch mit der Tradition durchaus einkalkuliert. Damit führt sie genau jenen Diskurs, den die Festspiele so bitter nötig haben.

So ein Diskurs geht nicht ohne schmerzhafte Kompromisse ab, und auch das zeigt, Ironie des Regietheaters, die Inszenierung. Die Oper spielt in Tilo Steffens Einheitsraum mit hohen Galerien, die im ersten Akt eine Kunstkathedrale mit Büsten vergangener Geistesgrößen von Schiller bis Lessing, von Dürer bis Beethoven zieren. Im zweiten Akt werden daraus Balkone, die einen Platz mit Bistro-Tischen und einer riesigen Handskulptur umsäumen. Diese Skulptur kippt als Zeichen eines revolutionären Bildersturzes langsam vom Sockel, was all die Turbulenzen des zweiten Aktes einleitet - ein wohlgeordnetes Chaos mit sauber choreografierten Chören, die auch noch, von EberhardFriedrich einstudiert, schön singen können. Dazu wird Farbe gleich eimerweise über die Bühne gekippt. Für die Liebe ist hier kaum Platz - entsprechend klein fällt Eva Pogners Rolle aus, obwohl Amanda Mace ansprechende Töne für sie hat - ebenso wie Norbert Ernst für David.

Wenn allerdings der Schuster und Poet des Textes zum Maler wird, tun sich dramaturgische Löcher auf, in denen gute Regieeinfälle verpuffen. Zudem gehen die Ungereimtheiten einher mit albernen Tingeltangel-Choreografien, sackt das Orchester unter Weigles Händen förmlich weg. Aber, und da zeigt sich, was Katharina Wagner kann, die Prügelszene legt die Fährten für einen fulminanten dritten Akt, in dem sogar Weigle und das Orchester zu ungeahnter Form auflaufen. Auch bei der Personenführung zeigt sie bemerkenswertes Geschick, mitunter derben Humor, der sich hier aber bestens in den großen Handlungsbogen einfügt. Der Bildersturz ist vorüber, die Rädelsführer Sachs und Stolzing rudern erschrocken zurück und mutieren zu braven Gefolgsleuten der Traditionalisten. Dagegen ist Beckmesser zum Vorkämpfer der Avantgarde geworden: "Beck is in Town" steht als Schlachtruf auf seinem T-Shirt, das er nun trägt (Kostüme: Michaela Barth). Michael Volle, ebenfalls neu am Grünen Hügel, bringt ihn nicht nur darstellerisch agil, sondern auch mit stimmlicher Größe und Wandlungsfähigkeit auf die Bühne.