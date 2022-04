Nach knapp einem Jahr stellt Google das Projekt Google Wave ein. FOTO: Archiv Vermischtes Report: Google-Welle hat sich ausgeplätschert 05.08.2010, 09:56 Uhr

Nicht jede Google-Idee wird ein Erfolg: Nach knapp einem Jahr hat Google sein mit hohen Erwartungen gestartetes Wave-Projekt wieder eingestellt. «Wave ist von den Nutzern nicht so angenommen worden, wie wir das gern gesehen hätten», teilte das amerikanische Unternehmen am Mittwochabend in seinem Firmenblog mit.