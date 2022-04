St. Paulis Ex-Profi René Schnitzler (r) 2009 im Zweikampf mit Augsburgs Thomas Kläsener. FOTO: Archiv Vermischtes René Schnitzler nach Wettskandal in der B-Liga 05.02.2011, 12:54 Uhr

Der in den Fußball-Wettskandal verwickelte ehemalige Bundesliga-Profi René Schnitzler will künftig für den 1. FC Bettrath in der Mönchengladbacher B-Liga auflaufen.