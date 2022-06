Durch den finanziellen Kraftakt will sich das zum Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen AG gehörende Unternehmen noch besser für den immer härter werdenden Wettbewerb in der Branche wappnen. Vor allem Konkurrenten aus Asien sowie Australien versuchten zunehmend Marktanteile zu erobern. Buhl begründete deren Aktivitäten unter anderem mit dem verstärkten Engagement der japanischen Automobilhersteller in Europa. Zahlreiche Zulieferer der Pkw-Hersteller bauten deshalb auch Standorte außerhalb ihres Heimatlandes auf.

Aber auch ZF Lemförder intensiviert die Aktivitäten im Ausland. Durch den Ausbau des internationalen Systemgeschäfts wurden vor allem in Asien und Nordamerika neue Werke errichtet bzw. nahmen die Serienfertigung auf. "Wir wissen uns schon zu wehren", sagte Buhl. Ziel sei es, ein technologisch wettbewerbsfähiger Partner der Autoindustrie zu bleiben.

In China wurde die Tochtergesellschaft ZF Lemförder Automotive Systems Shenyang aufgebaut, die komplette Vorder- und Hinterachssysteme für die BMW-Modelle 3er und 5er liefert. Im vergangenen Jahr vereinbarte das Unternehmen mit einer koreanischen Firma ein Joint-Venture (Lemförder-Beteiligung: 51 Prozent). Die Produktion von Aluminium-Querlenkern wird Mitte dieses Jahres beginnen. Im Herbst soll die ZF Lemforder UK Ltd. in Darlaston (West Midlands/Großbritannien) die Lieferung für vordere und hintere Corner-Module (Halbachsen) neuer Fahrzeuge aufnehmen. Ein weiterer neuer Standort ist 2006 in Australien geplant.

Insgesamt hat ZF Lemförder inzwischen rund 30 Gesellschaften im In- und Ausland. Zehn Produktionsstandorte befinden sich in den Regionen Asien, Pazifik, Afrika und Südamerika sowie neun Standorte in Nordamerika. Verlagerungen von Produktionsteilen nach Osteuropa sind für Buhl zurzeit kein Thema.

Ein Grund für die hohen Investitionen sind laut Geschäftsführung auch die hohen Vorlaufkosten für viele neue Produkte. Diese Aufwendungen würden mehr und mehr zu einer Belastung, weil die Autohersteller Entwicklungskosten nicht mehr vorfinanzierten.

Die Auftragslage bezeichnete die Geschäftsführung als gut. Der Umsatz soll 2004 nach aktuellen Planungen um etwa zehn Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro steigen, wobei das Wachstum vor allem in Ländern außerhalb Europas erwartet wird. 2003 beliefen sich die Erlöse auf 1,685 Milliarden Euro, das war gegenüber dem Jahr zuvor ein Plus von rund 30 Millionen Euro. Ohne Wechselkursschwankungen wäre der Umsatz um 147 Millionen Euro gestiegen, betonte Buhl.