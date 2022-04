Eine spannende Springprüfung der Klasse M* mit Stechen erlebten die rund 500 Zuschauer am Samstagabend. Von den dreißig Pferdesportlern, die an dieser Prüfung teilnahmen, konnten sich elf mit einem ersten fehlerfreien Ritt für das Stechen qualifizieren. Für Jarmila Topp (RFV Alfhausen), letzte Woche in Ueffeln noch Dritte, reichte es am Ende für den Sieg. Wann Jarmila ihren von einem Bersenbrücker Autohaus gestifteten Ehrenpreis in Anspruch nimmt, steht noch nicht fest. Erst einmal muss die Siebzehnjährige, die zurzeit den Führerschein macht, auch die Prüfung bestehen. Dann dürfte dem Wochenende im Mercedes-Cabrio nichts mehr im Wege stehen.

Die Springprüfung der Klasse M am Sonntag wurde in zwei Abteilungen gewertet. In der ersten Abteilung konnten sich in dem von Joachim Cordes aufgebauten Parcours nur drei von über dreißig Teilnehmern für das Stechen qualifizieren. Hier siegte Anke Busch vom gastgebenden Verein mit ihrem „Fredo“ .

In der zweiten Abteilung holte sich Carsten Olding ebenfalls vom gastgebenden Verein mit „Liverpool“ den Sieg. Vasili Tanas (RFV Hesepe) mit „Sondrall“ belegte Platz drei.

In der schwersten Dressurprüfung des Turniers, einer Dressurprüfung der Klasse M, holte sich Mareike Schulte (RFV St. Georg GMHütte) mit „Romaine“ den Sieg.

Bis auf einen stärkeren Regenschauer am Freitag spielte das Wetter mit. Dieser hatte es allerdings in sich. Während der Punktespringprüfung der Klasse A war der Regen kurzzeitig so stark, dass Richterin Ilsabe Meyer-Sievers dreimal die Prüfung unterbrechen wollte, dieses aber von den bereits durchnässten Reitern auf dem Abreiteplatz ignoriert wurde. So startete Phil Hutfilz aus Vechta im strömenden Regen. Sein Kommentar einen Tag später lautete nur: „Es war mir egal, ich war ja sowieso schon Klitschnass.“