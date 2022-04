Morgen ist es so weit. Das klingt nach Abenteuer. Doch wer Swagemakers kennt oder kennenlernt, begegnet einem jungen Mann, für den all das normal zu sein scheint. Swagemakers liebt Kulturen. Das Soziale und auch die Reiselust liegen offenbar in seinen Genen.

Seine Arbeit wird in der therapeutisch begleitenden Beschäftigung liegen, sportlich, künstlerisch oder musisch, nicht auf Unterrichtsniveau – eben so, wie es möglich sei. Was ihn genau erwartet, weiß er jedoch nicht: „Es wird sicher lustig.“

Und noch etwas lässt er auf sich zukommen. „Auf der Aids-Station ist der Tod längst nicht mehr an der Tagesordnung. Das liegt an den Medikamenten. Allerdings liegt die Kernaufgabe des Ordens in der Sterbebegleitung. Die Option besteht für mich also auch noch.“

Angst vor dem Kulturschock habe er nicht. Seine Eltern hätten manchmal Bedenken, aber er handle noch in ihrem Sinne. Sein Vater werde ihn von Deutschland aus unterstützen, wenn er etwas brauche. Im Vorfeld hat er in der Region übrigens Spenden gesammelt, Bälle, Springseile, Buntstifte und sogar ein Schwungtuch. So wird Swagemakers im Oktober mit einem Koffer voller Geschenke starten und – so Gott will – im April mit einem Koffer voller „wertvoller Erfahrungen“ zurückkehren.