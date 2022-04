,,Wir haben in der ersten Halbzeit nicht aggressiv genug verteidigt", meinte Trainer Chris Fleming und hatte damit sicher Recht. Fragt sich nur, warum nicht, denn das Freitag-Spiel in Wedel mit einem eindrucksvollen 102:85-Sieg durfte als Erklärung nicht zählen, da gegen Göttingen zeitgleich daheim im Verfolgerduell mit Sechtem (89:79) ebenso Kräfte gelassen hatte. Freilich wirkten die Göttinger nach dem Triumph gegen Sechtem eher beflügelt und ohnehin unbekümmert, weil sie wie alle anderen Gäste der letzten Wochen und Monate in Quakenbrück nichts zu verlieren hatten.

Anders die ,,Drachen", die phasenweise schwerfällig wirkten, in der Verteidigung nur halbherzig agierten und beim übertriebenen Einzelspiel wiederholt falsche Wurfentscheidungen trafen. Oder an der oftmals nickeligen Spielweise der Göttinger scheiterten, die vom körperlosen Spiel im Basketball wenig hielten und bei den Schiedsrichtern etliche Freibriefe ausgestellt bekamen. Erst als die Quakenbrücker härter und in Abstimmung zupackten sowie mit Kopf und Auge den Abschluss suchten, machten sie den Unterschied zwischen einem Meisterschaftsanwärter und einem Verfolger deutlich.

Der Ruck durch das Team der ,,Drachen" ging von Townsend Orr aus, der den Daumen fest entschlossen nach unten zeigte und damit ,,Weg frei" anwies für seine unaufhaltsamen Solis mit erfolgreichem Abschluss. Jussi Kiumpulainen spielte kurzzeitig ebenso konsequent mit, Dominique Klein passte sich an, ehe Mislav Ucovic den Frust der ersten Halbzeit endgültig durch einen ,,Dreier" zum 62:50 in der letzten Minute des dritten Viertels vergessen ließ.

Und als dann auch noch Nils Becker wie gewohnt solide punktete, Demekssa Duresso sich endlich ein Herz nahm mit seinem ,,Dreier" zum 72:53 (34.) und Branimir Josipovic mit neun Punkten in Folge die letzten Minuten im Alleingang bestritt, war die Welt der ,,Drachen" (fast) wieder in Ordnung, auch wenn von den immerhin 1100 Zuschauern weniger als sonst zu hören war. Denn gerade, als auf der Spielfläche wenig zusammen lief, blieb die Tribüne eher still, was zu erklären ist, denn Basketball Marke ,,Drachen 2000/2001" gab es erst nach der Pause zu sehen, ohne dass sich mancher ruhigere Konsument noch aus der Reserve locken ließ.

Dabei sorgten die Quakenbrücker mit mehr Druck vor allem durch Götz Rohdewald und Mislav Ucovic, die federführend die beiden gefährlichsten Göttinger Werfer Duncan (8) und Mulic (12) auf zusammen bescheidene 20 Punkte hielten, sowie das bessere Zusammenspiel dafür, dass sich die Göttinger mit ihren hoch veranlagten Andre Duncan (5. Foul in der 32. Minute) und Matondo Ngoma (5. Foul in der 33. Minute) an der Spitze zum Teil selbst aus dem Spiel nahmen, indem sie zu offensichtlich foulten und über zwangsläufige Pfiff der Schiedsrichter folgenschwer aufregten.

So wie gestern können auch die nächsten Spiele am Mittwoch in Wolfenbüttel und am nächsten Samstag in Bremerhaven laufen. Ebenso eine Woche danach daheim gegen Wolmirstedt, wenn die Fans der ,,Drachen" wieder (zu) viel erwarten. Doch in diesen drei Auftritten sowie am vorletzten Spieltag in Schwelm geht es jeweils ,,nur" um einen Erfolg, egal wie, um das ,,Finale der Superlative" zu erleben - sprich das ,,Endspiel" um Titel und Aufstieg, wenn Spitzenreiter Rhöndorf (gestern 112:81-Dieger in Zehlendorf) am 21. April zum Duell der dann punktgleichen Topteams nach Quakenbrück kommt. Die Schönheitspreise wurden in der Hinrunde eindrucksvoll gewonnen und mit Begeisterung verliehen. Jetzt wird nur noch von Spiel zu Spiel bis zum ,,Finale" gerechnet.