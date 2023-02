Am stärksten davon betroffen sind die kleinen Bäder. '"'Wochentags hatte ich geschlossen. Stattdessen war ich mit dem Beseitigen von Sturmschäden sowie Reinigungs- und Reparaturarbeiten beschäftigt'"', erklärte gestern Hartmut Strecker, Schwimmmeistergehilfe im Neuenkirchener Kultbad. Ähnlich sah die Situation in Oldendorf aus. Wenn Kerstin Aulich geöffnet hatte, dann nur für sehr wenige Gäste. '"'Highlight war bisher die Poolparty zur Eröffnung'"', so die Oldendorfer Schwimmmeistergehilfin. Das Neuenkirchener Äquivalent soll voraussichtlich am Samstag, 22. Juli, stattfinden. In der Wellingholzhausener '"'BadZe'"' wird wieder ein 24-Stunden-Schwimmen veranstaltet. Sofern sich an den Planungen nichts ändert, wird es in Zusammenarbeit mit der DLRG am Samstag, 26. August, durchgeführt.

'"'Unsere Freibadparty steigt bereits am 7. Juli und die 'Dollies' werden erneut mit von der Party sein'"', berichtete Volker Beinke in Riemsloh. Seine Besucherzahlen sind - nicht zuletzt durch den allmorgendlichen Besuch des '"'Pitschenass-Clubs'"' - momentan mit 150 bis 200 Badegästen sogar noch besser als im Wellenfreibad. Dort werden zurzeit täglich rund 100 Schwimmer registriert.

Im Meller Freibad wurde vor Saisonstart am meisten investiert. Die modernisierten Umkleidekabinen sowie die behindertengerecht ausgestatteten Duschen und Toiletten ernten, obwohl sie noch nicht komplett fertig gestellt worden sind, überall ausschließlich Lob. Außerdem wurde das Plantschbecken neu gestaltet. Zwei Spieltische für Schach sowie Mühle wurden von den Berufsbildenden Schulen gespendet.