Flachdachkonstruktionen mit Leimbindern, deren Auflösung das Unglück verursachte, gibt es in den öffentlichen Gebäuden in und um Bersenbrück gar nicht, heißt es in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde. Ferner würden sämtliche Gebäude mit hoher Belastung etwa durch Chlordünste aus dem Badewasser regelmäßig alle fünf Jahre auf ihre Sicherheit überprüft. So sei zum Beispiel der Beton im Ankumer Hallenbad im Sommer 2005 von externen Fachleuten untersucht worden.