Die Mannschaft von Trainer José Mourinho bezwang Barça mit 2:1 (1:1) und kann damit selbstbewusst die Reise zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag bei Manchester United antreten. Karim Benzema (6. Minute) und Sergio Ramos (82.) trafen für die Madrilenen, die den Rückstand auf den Spitzenreiter aus Katalonien auf 13 Punkte verkürzten.

Selbst Messis 39. Saisontor nach 18 Minuten war zu wenig. Nach dem Abpfiff in einer gegen Ende hitzigen Partie kassierte Barça-Torwart Victor Valdés wegen eines Wortgefechts mit dem Referee noch die Gelb-Rote Karte.

Mourinho schonte zunächst einige Spitzenkräfte. So saßen Stars wie Cristiano Ronaldo, Mesut Özil und Sami Khedira bei Anpfiff auf der Bank. Real erwischte vier Tage nach dem 3:1-Pokalsieg bei Barça einen optimalen Start. Nach einer Flanke von Alvaro Morata war Benzema zur Stelle. Die Madrilenen standen im Bernabéu auch nach ihrer Führung tief, lauerten auf Kontergelegenheiten und ließen den Gästen damit Raum für Kombinationen.

Nur zwölf Minuten nach dem Rückstand schlug Messi zu. Das Duell mit Real-Verteidiger Sergio Ramos entschied der Argentinier für sich und bezwang Schlussmann Diego López mit einem Linksschuss. Messi traf damit in 16 Punktspielen hintereinander ins Schwarze.

Nach der Pause blieb Barça erst einmal am Drücker, auch wenn die Pässe in die Spitze nicht so sicher saßen wie sonst. Mourinho nahm einen Doppelwechsel (57.) vor: Endlich durften Cristiano Ronaldo und Khedira auf den Rasen. Und der Portugiese führte sich gut ein, er traf in der 65. Minute aber nur das Außennetz.

Youngster Morata hatte dann die große Chance für die aufdrehenden «Königlichen» zum 2:1. Nach einem Außenristpass von Pepe scheiterte der Spanier jedoch am herausgeeilten Barça-Keeper Valdés. Ramos machte es schließlich besser. Eine Ecke von Luka Modric wuchtete der Abwehrspieler per Kopf in die Maschen. Kurz vor dem Abpfiff noch einmal ein Adrenalinkick. Ramos touchierte Adriano im Strafraum - doch der Elfmeterpfiff blieb aus. Valdés kassierte nachträglich Gelb-Rot.