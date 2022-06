Bei einem Besuch zum Jahreswechsel in Meppen führten Vater und Sohn wieder Fachgespräche. Denn heute ist Eckard Günther Laufer ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger in Usingen in Hessen und verbindet das privates Engagement mit seinem Beruf als Polizeioberkommissar. Denn er kämpft gegen die illegale Archäologie. Als Kenner der Raubgräberszene in Deutschland ist er bundesweit gefragter Spezialist. Er veröffentlicht zahlreiche Beiträge in Fachzeitschriften, arbeitet mit Universitäten zusammen und sensibilisiert angehende Archäologen für die Gefährdungen von Kulturgut durch das Raubgräberunwesen.

Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz hat am 21. November den 39-Jährigen mit der silbernen Halbkugel für seine denkmalpflegerische Arbeit und vor allem für seine Verdienste im Kampf gegen illegale Archäologie ausgezeichnet. Der Preis ist die höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet in der Bundesrepublik Deutschland. "Er bereichert durch Flurbegehungen, Rettungsgrabungen, Erfassung und Dokumentation nicht nur die archäologische Forschung, sondern kämpft mit außerordentlichem und in dieser Form in Deutschland einmaligem Engagement erfolgreich gegen Raubgräber in seiner Heimat", lautet die Begründung auf der Urkunde, die vom Präsidenten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, Professor Jens Goebel, unterzeichnet ist.

"Der Beruf, den ich jetzt ausübe, ist spannend", sagte Eckard Günther Laufer. 1986 nach dem Abitur am Windthorst-Gymnasium-Meppen habe er überlegt, Archäologie zu studieren, doch damals waren die Berufschancen schlecht. Er ging zuerst nach Braunschweig und wurde Zeitsoldat bei der Panzeraufklärungsabteilung. Als dann die Stellen bei der Bundeswehr abgebaut wurden, wechselte er 1992 zur Polizei nach Hessen. All diese Jahre ließ ihn die Faszination für die Archäologie nicht los. Er bildete sich fort und leitete zahlreiche Ausgrabungen. 1994 gründete er die Ehrenamtliche Kreisarchäologie des Hochtaunuskreises.

Laufer beklagt, dass archäologische Fundstellen und Denkmäler zunehmend durch Raubgrabungen und Plünderungen gefährdet sind, bei denen großer Schaden entsteht und Kulturgut verloren geht. Metallsuchgeräte seien heute ohne jede Beschränkung im Handel erhältlich. Das Internet mache den Informationsaustausch und die quasi anonyme Veräußerung archäologischer Fundgegenstände möglich. Auch das Emsland bleibe als Grenzregion von dieser Entwicklung nicht verschont.

"Die Raubgräberei ist kein Kavalierdelikt", betont Laufer. Das Gesetz schreibe vor, dass alles, was man aus dem Boden holt, zwischen Finder und Grundstückseigentümer zu teilen ist. Hinzu komme das Denkmalrecht, dass eine Suche an Burgen oder anderen Denkmälern ohne Genehmigung verbietet. "Wenn jemand Schatzsucher unterwegs sieht, sollte er das der Polizei oder dem Denkmalschutz melden", so Laufer.