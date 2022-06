Liga-Chef Reinhard Rauball will dem FC Bayern München im Millionenstreit mit dem niederländischen Fußball-Verband KNVB um den Ausfall des verletzten Arjen Robben helfen.

Rauball will Bayern helfen - Robben zur Rückrunde

Arjen Robben soll in der Rückrunde für den FC Bayern wieder auf dem Platz stehen.

«Ich habe den Bayern angeboten, dass ich, wenn gewünscht, unterstützend an ihrer Seite sein werde», sagte der Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL) in der Münchner «tz». Der niederländische Nationalspieler ist wegen einer Verletzung bei der WM-Vorbereitung des «Oranje»-Teams seit Wochen außer Gefecht, soll aber in der Bundesliga-Rückrunde sein Comeback geben.