Tony Marshall? Da denken viele doch zunächst an den "Ramba-Zamba-Musiker", der am 3. Februar 1938 als Herbert Anton Hilger das Licht der Welt erblickte. Mit Titeln wie "Schöne Maid", "Bora Bora" oder "Heute hau'n wir auf die Pauke" bringt er auch heute noch manchen Saal zum Kochen.

Doch genau diese "Ramba-Zamba-Seite" beleuchtet der Film von Constantin Pauli nur am Rande. "höchstpersönlich" geht der Autor dafür auf des Künstlers Fähigkeiten als diplomierter Opernsänger ein. Auf den größten Wunsch, den sich der 68-Jährige jetzt im Volkstheater Liesel Christ in Frankfurt am Main erfüllt. In dem kleinen Theater ist Tony Marshall der Milchmann Tevje im Musical "Anatevka".

Das Fernsehteam begleitet den Star bei den Proben und Aufführungen. Und in der Theaterluft blüht der Schlagerbarde richtig auf. Die Kollegen und vor allem das Publikum sehen einen Mann, der sich in der Rolle des Milchmanns entfaltet.

Ein Porträt, das nur 27 Minuten dauert, zeigt Tony Marshall als "Fröhlichmacher der Nation" leider nur oberflächlich. Nach wie vor tingelt der Schlager-Rentner quer durch das Land, um in nicht immer gut gefüllten Zelten, Sälen oder Discos seine alten Hits zu präsentieren.

Denn trotz aller Vorlieben für den Operngesang weiß der Tony früher wie heute noch die Einnahmen aus solchen Auftritten zu schätzen: "Meine Familie wäre verhungert, wenn ich bei der Oper geblieben wäre."