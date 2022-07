Was bedeutet das in der Praxis? Für welche Investitionen können Landwirte konkret Fördergelder beantragen? Was hat sich im Vergleich zu den Vorjahren geändert?

Franz-Josef Schoo vom Landwirtschaftsamt aus Bersenbrück war zu Gast auf der Generalversammlung des Venner Landvolks bei Linnenschmidt in Venne und informierte über Neuregelungen. Generell gefördert werden können '"'betriebliche Investitionen in langlebige unbewegliche Wirtschaftsgüter zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit'"'. Das sind zum Beispiel Ställe, Lagerhallen, Verkaufsräume und Siloanlagen. Bezuschusst werden zudem Maschinen und Geräte für die Innenwirtschaft, etwa Radlader oder Futtermischwagen. Für den Kauf eines neuen Ackerschleppers gibt es also kein Geld. Investitionen in Anbinde- oder Käfighaltung werden ebenso wenig von der EU gefördert, erläuterte der Referent. Auch die Aufstockung der Kapazitäten in den Bereichen Mastschwein-, Mastgeflügel- und Legehennenhaltung werden nicht bezuschusst. Wie Franz-Josef Schoo weiter berichtete, muss das Investitionsvolumen mindestens 30000 Euro groß sein. '"'Maximal sind 1,5 Millionen Euro förderfähig'"'. Der Zuschuss beträgt höchstens 25 Prozent der als förderfähig anerkannten Investitionssumme. Ausnahme: Werden Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung erfüllt, können bis 30 Prozent gewährt werden. Die Anträge nehmen die Dienststellen der örtlichen Landwirtschaftskammern entgegen. Sie erteilen auch weitere Auskünfte.

Der EU-Förderzeitraum läuft zwar bis 2013. Da die Finanzmittel aber begrenzt sind, empfiehlt sich eine möglichst rasche Antragstelling, betonte Schoo. In Niedersachsen stehen in den kommenden Jahren rund 43 Millionen Euro als Fördermittel zur Verfügung.

'"'Trotz Wetterkapriolen, den Gammelfleischskandalen, Vogelgrippe und Blauzungenkrankheit blieb der Markt 2006 von größeren Verwerfungen verschont'"', sagt Landvolkvorsitzender Friedrich Steffen. Er bewertete die Lage für die Landwirtschaft positiv. '"'Die Rahmenbedingungen sind zur- zeit günstig wie schon lange nicht mehr.'"'

Gründe seien der Konjunkturaufschwung in Deutschland sowie das weltweite Wachstum. Vor allem Letzteres sorge für eine Verknappung der (landwirtschaftlichen) Rohstoffe. Folge: gestiegene Preise, etwa beim Getreide. Und schließlich gab Steffen auch der großen Koalition gute Noten. Im Landwirtschaftsministerium werde nun wieder mit und nicht mehr gegen die Landwirte gearbeitet.

Friedrich Steffen bleibt in den nächsten drei Jahren Vorsitzender des Venner Ortslandvolks. Die Mitglieder bestätigten ihn im Amt, ebenso wie Schriftführer Werner Hagemann und Kassenwart Rainer Lövekamp. Im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden gab es einen Wechsel. Werner Surenkamp, fast 25 Jahre im Vorstand tätig, kandidierte nicht mehr. Nachfolger ist Gerold Meyer zu Broxten.