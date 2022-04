Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Räuber erbeutet Wechselgeld 26.05.2006, 22:00 Uhr

Nur wenige Minuten dauerte am Donnerstagabend (Christi Himmelfahrt) ein bewaffneter Überfall auf die Spielothek "Spiel In" an der Münsterstraße in Bad Iburg. Der bislang unbekannte Täter erbeutete dabei wenige hundert Euro Wechselgeld.