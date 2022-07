Rund 1000 Fahrräder passen in die ehemalige Expressguthalle am Bahnhof. Nach viermonatiger Bauzeit übergibt die Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft (OPG) am Freitag den Schlüssel an die Arbeitslosenselbsthilfe (ASH), die ihre alte Fahrradstation „Pedalos“ aufgeben wird. Sechs Langzeitarbeitslose sollen sich ab September um den Service kümmern.

Die OPG und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) haben durchblicken lassen, dass ihnen ein früherer Eröffnungstermin lieber wäre. Aber die ASH will am 1. September festhalten. Dann findet das große Bahnhofsfest statt, und dann will die Radstation mit einem großen Spektakel - einer pedalgetriebenen Raumstation - auf sich aufmerksam machen. Die ASH müsse neue Leute einstellen, mit dem Büro und der Werkstatt in das neue Gebäude ziehen und sich erst einmal mit der neuen Technik vertraut machen, sagt Hubert Thole von der Arbeitslosenselbsthilfe. Erst im Juli sei klar gewesen, wann es in der ehemaligen Expressguthalle losgehen könne. Mit 3000 Plakaten werde nun auf die Eröffnung hingewiesen, es gebe „jede Menge Gutscheine“ für kostenloses Parken bis zum Jahresende. Und alle Aktionen zielten auf den 1. September.

Als „Bonbon“ kündigt Thole preisgünstige Tarife bis zum Jahresende an: So lange soll es die Monatskarte für acht Mark und das Tagesticket für eine Mark geben. Anschließend kostet die Aufbewahrung 0,70 Euro pro Tag und sieben Euro im Monat. Für das Jahresabo berechnet die Radstation 70 Euro. Das Konzept für die Radstationen wurde von der Düsseldorfer ADFC-Entwicklungsagentur im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung ausgearbeitet. Zu den festgelegten Leistungen gehört neben der einheitlichen Preisgestaltung ein Sieben-Tage-Betrieb für Bewachung, Verleih und Service. In Osnabrück können Kunden ihre Räder sogar 24 Stunden am Tag abholen. Ein besonderer Clou ist außerdem die Fahrradwaschanlage, die in den nächsten Wochen installiert wird.

Radstationen nach dem NRW-Standard sind in den vergangenen Jahren in Rheine, Ibbenbüren, Bünde, Halle, Bad Oeynhausen und Münster entstanden. Da habe es nahegelegen, auch die „Lücke“ in Osnabrück zu schließen, vermerkt der ADFC.