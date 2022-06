Noch kein Kandidat hat bei ,,Wer wird Millionär?" tatsächlich die angepeilte Million gewonnen. In den 50 ersten Sendungen erspielten die Teilnehmer etwas mehr als fünf Millionen, durchschnittlich also 100.000 Mark. Und trotzdem lockt RTL mit seiner altmodisch bedächtigen Quizsendung dreimal pro Woche jeweils zwischen acht und 12 Millionen Menschen vor den Bildschirm. Ein Massenansturm, wie ihn sonst nur Gottschalks ,,Wetten, dass...", Fußballspiele und Formel-I-Rennen verzeichnen.

Dabei hätte lange niemand auch nur einen Pfifferling auf dieses Quiz-Format gesetzt. Der Engländer Paul Smith, der es entwickelte, zog zwei Jahre von Produktionsfirma zu Produktionsfirma. Erst Endemol, der holländische TV-Riese, bewies wieder einmal den richtigen Riecher. Mittlerweile läuft WWM in 28 Ländern so erfolgreich wie in Deutschland.

Sind die Deutschen über Nacht ein Volk der Wissensdurstigen geworden? ,,Nein", meint Günter Schröder, der Erfinder der WWM-Fragen und gelernter Diplom-Dokumentar. Für ihn liegt der Erfolg in Moderator und Konzept begründet. Günther Jauch ist der nette Nachbar von Nebenan, der Glaubwürdige, der Frauenliebling. Das Konzept, meint Schröder, sei einfach ganz anders, als alles, was Fernsehen dem Zuschauer sonst andiene. ,,Ruhig, stimmig, gerecht, einfach." Jauch selbst ist sicher: ,,Der Grips-Wettbewerb zwischen Zuschauer und Kandidat macht die Sache erst richtig spannend." Denn das Konzept garantiert jedem Zuschauer, ganz gleich welchen Alters und Bildungsgrads ein Erfolgerlebnis. Mit Fragen, die den Bogen von den Tele-Tubbies zur Kernphysik, von Blümchen zu Beethoven schlagen.

Dafür ist Günter Schröder zuständig. Für 40 Kategorien (Pop, Physik, Geographie, Fernsehen, Theater usw.) erfinden er die Fragen. Bemüht sich, komplexe Sachverhalte allgemeinverständlich und trotzdem präzise zu formulieren. In neun Schwierigkeitsstufen werden die Fragen eingeteilt (,,80 Prozent sind schwer einzuschätzen", sagt Schröder), dann in den Computer eingegeben. Ein Tastendruck und schon spuckt der die 15 Kandidaten-Fragen aus. Je mehr Geld auf dem Spiel steht, desto schwieriger wird's. ,,Wie hieß das Forschungsschiff von Charles Darwin: Dolphin, Calypso, Beagle oder Dove?" Na bitte, das wär' sie gewesen, die Millionenfrage.

Jeweils drei Sendungen werden dienstags in Köln-Hürth aufgezeichnet. Ein Ende ist nicht abzusehen. Im Gegenteil. Mit der ,,Zehn Millionen Mark Show" soll Multi-Talent Jauch, der jetzt schon außer WWM, Skispringen, die ,,SKL-Show, den RTL-Jahresrückblick, Champions League und ,,stern TV" moderiert, ab April noch mehr Zuschauer anlocken. Sollte da nach dem Begriff für ein ausgestorbenes zebraartiges Wildpferd gefragt werden, wird Ulrike Scheel vor dem heimischen Bildschirm wie aus der Pistole geschossen antworten können. ,,Quagga!"