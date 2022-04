Die zehnte Veranstaltung ,,Der Norden fährt ab" beginnt am Samstag, 6. Juli, nach dem ,,Einchecken" beim Schlossparkplatz in Bad Bentheim mit einer Liveschaltung in die Sendung ,,hallo Niedersachsen" ab 19.30 Uhr. Um 20 Uhr startet eine musikalische Abendveranstaltung.

Am Sonntag geht es dann ab 9.30 Uhr auf die erste 82 Kilometer lange Etappe von Bad Bentheim nach Haselünne mit einer Mittagspause von 12 bis 13.30 Uhr in Lingen und Kaffeepause gegen 14.45 in Geeste. In Haselünne werden die Radler gegen 18 Uhr auf der Marktstraße erwartet. Ab 16 Uhr läuft bereits ein Vorprogramm für die Zuschauer. Ab 19.30 Uhr geht ,,hallo Niedersachsen" auf Sendung und ab 20 Uhr läuft Musik und Unterhaltung.

Am Montag bricht der Tross der Radfahrer um 9.30 Uhr auf, um die knapp 68 K und Kilometer in Richtung Papenburg in Angriff zu nehmen. Stationen auf der Strecke sind das Schloss Clemenswerth in Sögel (Mittagspause von 11.30 bis 13.30 Uhr) und das Feriengebiet Surwolds Wald (14.15 bis 16 Uhr). Gegen 17 Uhr erreichen die Radler das Forum Alte Werft in Papenburg (Vorprogramm ab 16 Uhr). Hier sind Livesendungen ab 18.35 Uhr sowie ab 19.30 Uhr vorgesehen. Im Anschluss folgt wiederum ein buntes Abendprogramm. Papenburg verlassen werden die Teilnehmer der tour am Dienstag um 9.30 Uhr in Richtung Wiesmoor, wo sei nach 74 kilometern kurz nach 17 Uhr auf dem Marktplatz ankommen sollen. Von Wiesmoor geht es auf die Inseln Norderney und Langeoog und an den weiteren Tagen durch Ostfriesland über Esens und Jever zum Zielort Oldenburg mit der Ankunft am Samstag, 13. Juli, gegen 18.30 Uhr auf dem Schlossplatz.