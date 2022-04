Seit Beginn der Hilfsaktion sind somit nahezu unglaubliche 108407 Euro zusammengekommen. Das Geld ermöglicht Menschen in in dem Afrikanischen Staat Äthiopien Hilfe zur Selbsthilfe. In elf Projektgebieten helfen verbesserte Anbaumethoden, Steinterrassen, Bewässerung und Aufforstung, die Ernten zu verbessern, durch Erosion zerstörtes Land zurückzugewinnen und weiterem Bodenverlust entgegenzuwirken.

Die Aussage des Bauern Ato Bashir, so Karlheinz Böhm in einem Dankschreiben an den Bad Essener Strickclub, sagt fast alles. Sie lautet: „Der Hunger und ich, wir haben uns lange nicht mehr gesehen.“

Die Verkaufsrenner am „Menschen für Menschen“-Stand waren in diesem Jahr übrigens Puschen (davon gab es allein 140 Paar) und Socken. Anscheinend, so Max Beuttenmüller, dessen Frau Anne den Strickclub leitet, bereiten sich die Leute auf das Energiesparen im Winter vor. So erwarb eine Kundin gleich zehn Paar Socken – für die Verwandtschaft.

Und die Bad Essener Produkte sind auch international verbreitet. Ein junger Mann, der ein britisches Internat besucht, trug die warmen Puschen. Die wiederum fielen Hausdame und Butler auf. Die Frage, ob er davon weitere Paare besorgen könnte, führte zur postalischen Puschen-Verschickung gen Großbritannien.

Das Material (zumeist mit Ausnahme von Strumpfwolle) geht den fleißigen Strickerinnen über Spenden zu. Nachschub ist jederzeit willkommen – übrigens auch an „Personal“, das im Laufe des Jahres dafür sorgt, dass der Verkaufsstand während der Veranstaltung im August reichlich bestückt werden kann.