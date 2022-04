Aber hat Carlo Giuliani am 20.Juli 2001 tatsächlich Randale angezettelt, ging die Gewalt von den 300000 fast ausschließlich in friedlicher Absicht angereisten Globalisierungsgegnern aus? Die erstklassige Reportage von Michael Busse und Marie-Rosa Bobbi belegt zu mitternächtlicher Stunde etwas ganz anderes: Die Polizei und mit beziehungsweise hinter ihr etliche Politiker haben die Eskalation der Gewalt in Genua provoziert und forciert, den Tod des Demonstranten gefeiert und zum Anlass genommen, faschistische Lieder abzusingen. Zwar demonstrierten am vergangenen Wochenende 100 000 Menschen in Genua in Erinnerung an die Straßenschlacht, doch einen Untersuchungsausschuss hat die Regierung Berlusconi bis heute nicht zugelassen.