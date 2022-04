Der amerikanische Künstler präsentiert in der Deutschen Guggenheim Berlin eine Auftragsarbeit aus fünf großen Bildern, die wie ein gewaltiges Fresko den Zyklus von Geburt und Tod umfaßt. Wer den abgedunkelten Raum betritt, durchschreitet die „Feuer-Geburt", die einen schwerelos schwebenden Körper zeigt. Halb Wasser, halb Feuer ist das Element, das diesen Körper umfliesst, Zeichen für Schöpfung und Verlöschen gleichermaßen. Anschließend schreitet der Betrachter den meterlangen „Weg" ab. Viola zeigt Menschen, die in endloser Prozession einen lichten Kiefernhain durchschreiten und dabei Gegenstände tragen wie Heilige ihre Attribute. Dramatischer fällt die „Sintflut" aus, die auf dem dritten Bild plötzlich aus der Fassade eines Hauses hervorschießt, Menschen und Möbel wegspült. „Die Reise" ist der Ausblick auf ein Haus am See, vor dem sich ein altes Paar zur Reise in das Jenseits rüstet. Und schließlich die Himmelfahrt „Erstes Licht": Viola schließt mit diesem erschütternden Bild den Kreis des Lebens.

Rund 35 Minuten dauern diese Videosequenzen, die ihre fulminante Wirkung den bewährten künstlerischen Mitteln des New Yorkers verdanken. Auf riesigen Formaten zeigt er seine Motive in halluszinatorischer Klarheit, zerdehnt jede Bewegung mit extremer Slow Motion und zwingt so den Betrachter zu einer fast quälend intensiven Wahrnehmung selbst kleinster Details. Hinzu kommt das laute Röhren wie von starkem Wind, das den Ausstellungsraum unablässig erfüllt. Dieser Frontalangriff auf die Sinne läßt niemanden gleichgültig. Bei allem Pathos entgeht Viola der Gefahr, schlichte Lebensweisheiten zu transportieren. Denn die Bildsequenzen zeigen in völliger Transparenz Abläufe, die doch rätselhaft bleiben und dem Betrachter deshalb viel Raum für eigene Gedanken lassen.

Zweifel an dem Ernst seines Anliegens läßt Viola hingegen nicht aufkommen. Denn er steigert seine Kunst wieder einmal zu monumentaler Größe. Nicht nur das extreme Breitwandformat des „Weges" erinnert an Figurenfriese der Antike oder der Renaissance. Auch jede einzelne Figur kommt in ihrer statuarischen Kompaktheit den Darstellungen eines Giotto oder Mantegna gleich. Bill Viola bedient sich modernster Technik, um Klassizität zu erreichen. Dieses Verfahren ist erprobt. Bei der großen Retrospektive 2000 in Frankfurt komponierte der Künstler Bilder von Geburt und Tod zu mächtigen Triptychen. Und sein Klassiker „Die Begrüßung" inszeniert die schlichte Umarmung zweier Frauen zu einem existentiellen Sinnbild, das eines Rembrandt würdig wäre.

Violas Hang zur Bedeutsamkeit wie sein Glaube an die ungebrochene Kraft des Bildes haben ihre Kritiker gefunden. Seine neueste Arbeit überzeugt jedoch wie frühere Werke durch kompromißlose Suche nach Wahrheit. Bill Viola führt den Betrachter zurück zur Geburt, voraus zum Tod und auf die lange Reise dazwischen. Dieser Künstler bereitet ästhetischen Genuß und eröffnet spirituelle Erfahrungen. Die Ausstellungsbesucher, die sich in Berlin vor diese Bildfolgen geduldig hinlagern, zeigen, dass Viola letzte Fragen eines jeden Menschen berührt.

Berlin, Deutsche Guggenheim: Bill Viola: Going Forth by Day. Bis 5. Mai. Mo-Mi, Fr-So, 11-20 Uhr, Do, 11-22 Uhr. Katalog 33 Euro.