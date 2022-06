Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Provisorium für drei Wochen 02.11.2006, 23:00 Uhr

Es war für Lehrer, Schüler und Eltern der katholischen Grundschule in Fürstenau eine Überraschung, als sie nach den Herbstferien erfuhren, dass die Schulbusse wegen der Arbeiten an der Bahnhofstraße nicht mehr an das Schulgelände heranfahren können. Inzwischen haben sich alle auf die neue Lage eingestellt. Die neue Haltestelle befindet sich nun vorübergehend an der Konrad- Adenauer-Straße vor der Kinderarztpraxis.